Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca, alaturi de un echipaj SMURD de la Punctul de Lucru Gherla, intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe raza localitatii Jucu de Mijloc."In accident au fost implicate doua autoturisme, iar echipajele au gasit la fata locului un barbat aflat in stop cardio-respirator.Imediat au fost incepute manevre de resuscitare de catre politistii prezenti la fata locului.Manevrele sunt continuate de paramedicii SMURD, iar in sprijin va ... citeste toata stirea