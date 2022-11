Accident intr-un bloc aflat in constructie pe strada Soporului, un barbat a cazut de la inaltime pe casa scarii

Accident intr-un bloc aflat in constructie pe strada Soporului din Cluj-Napoca azi, un barbat a cazut de la inaltime pe casa scarii.S-a intamplat in jurul orei 11, cand din primele date un clujean de 49 de ani in timp ce efectua verificari intr-un imobil aflat in constructie de pe strada Soporului la un moment dat s-ar fi dezechilibrat, cazand pe scarile interioare de la o inaltime de aproximativ trei metri. In urma accidentului barbatul a avut nevoie de ingrijiri medicale de specialitate si ... citeste toata stirea