Accident intre Copaceni si Tureni! O femeie, transportata de urgenta la spital

ISU Cluj a fost solicitat noaptea trecuta la un accident rutier, care a avut loc pe DN1, intre localitatile Tureni si Copaceni din judetul Cluj. Evenimentul s-a produs in jurul orei 23:30, un sofer intrand in parapeti dupa ce a pierdut controlul volanului."Evenimentul s-a produs pe DN1E60, in afara localitatii Copaceni, in urma cercetarilor preliminare stabilindu-se faptul ca, conducatorul unui autoturism, care se deplasa dinspre Tureni inspre Turda, ar fi pierdut controlul asupra directiei de ... citeste toata stirea