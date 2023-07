Accident intre o autoutilitara incarcata cu marfa si un microbuz, in Huedin, in urma cu putine momente.La fata locului au intervenit pompierii de la detasamentul din Huedin al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata cu marfa si un microbuz. In microbuz nu au existat victime incarcerate, dar in autoutilitara se afla blocat un barbat. Pompierii l-au ajutat sa iasa afara, iar ulterior acesta a primit ingrijiri medicale din partea ... citeste toata stirea