Pompierii din cadrul Detasamentului Huedin au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe strada Horea din Huedin. In accident au fost implicate o autoutilitara incarcata cu marfa si un microbuz."In microbuz nu au existat victime incarcerate, in vreme ce in autoutilitara se afla blocat un barbat. Pompierii l-au ajutat sa iasa afara, iar ulterior acesta a primit ingrijiri medicale din partea echipajelor prezente la fata locului. Mai exact, a fost vorba de un barbat de ... citeste toata stirea