Accident la Brico Depot, pe sensul Floresti Cluj-Napoca. Traficul este infernal - FOTO

Un accident s-a produs marti dimineata, pe sensul Floresti - Cluj-Napoca, in dreptul Brico Depot.Se pare ca nu este vorba despre un accident grav, dar tot traficul a fot dat peste cap. Sunt cozi de la VIVO si pana la LIDL, la sensul giratoriu din Floresti. "Accidentul s-a produs in jurul orei 10.30, pe Calea Floresti. Din primele cercetari rezulta ca un conducator auto in varsta de 55 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa din directia ... citeste toata stirea