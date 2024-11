Accident la iesirea din Gherla spre Cluj-Napoca, 4 raniti

Pompierii din Dej intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut la iesire din Gherla spre Cluj-Napoca. Din primele date, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar in interiorul unuia dintre acestea se afla blocat un barbat. La o prima evaluare, acesta prezinta multiple traumatisme, dar este constient si cooperant. De asemenea, doi barbati si o femeie necesita ingrijiri medicale. La fata locului au fost trimise ... citește toată știrea