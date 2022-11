Accident la intrare in judetul Cluj. Vinovatul a incercat sa fuga de la locul accidentului

Un biciclist a fost accidentat intre localitatea Chetani, judetul Mures si localitatea Luncani, judetul Cluj, de un autoturism care nu i-a acordat prioritate. Barbatul se afla pe trecerea de pietoni, traversa regulamentar strada.Victima se angajase in traversarea regulamentara a strazii pe la trecerea pentru pietoni, moment in care a fost surprins si accidentat de un barbat in varsta de 41 de ani care se deplasa cu un autoturism pe E60 dinspre localitatea ... citeste toata stirea