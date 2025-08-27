Editeaza

Accident la primele ore ale diminetii in Cluj: o autoutilitara s-a rasturnat pe camp, pompierii si SMURD au intervenit de urgenta-FOTO

Sursa: Stiri de Cluj
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:48
23 citiri
Un accident rutier s-a produs in aceasta dimineata pe raza comunei Izvoru Crisului. Potrivit ISU Cluj, o autoutilitara s-a rasturnat in afara carosabilului, iar la fata locului au intervenit pompierii din cadrul Detasamentului Huedin.
Echipajele operative au constatat ca, din fericire, nu au existat persoane incarcerate. Un barbat de aproximativ 35 de ani a primit ingrijiri medicale din partea paramedicilor SMURD, insa acesta a refuzat sa fie transportat la spital.

Pentru gestionarea situatiei ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Cluj-Napoca
Un clujean se simte ,,ca la stana" intr-un bloc din Marasti. Doi caini latra incontinuu cand vecina ii lasa singuri in apartament
CSU Cluj a anuntat deschiderea unei cantine dedicate exclusiv sportivilor: ,,Pentru a se concentra pe ceea ce stiu sa faca cel mai bine" - FOTO
U-BT Cluj s-a implicat in lupta impotriva cancerului la san! Cati bani au reusit sa stranga baschetbalistii clujeni
Fanii "U Cluj" se afla in topul mediei de spectatori la finalul turului. Cati oameni au venit sa isi sustina favoritii pe Cluj Arena
Competitia care a pus Clujul in miscare! Mii de clujeni au facut peste 1 miliard de pasi pentru o cauza nobila
Un sofer s-a asigurat timp de zeci de secunde, dar a facut accident imediat ce a intrat pe drum: "Te streseaza cei din spate, te claxoneaza" - VIDEO
Cele mai citite stiri
VIDEO. Sotia tanarului clujean care a murit in Thassos rupe tacerea si le da replica conspirationistilor: "Nu era vaccinat!"
Florin, un tanar de 29 de ani care si-a pierdut viata pe 18 august in timpul unei vacante in Grecia, ...
VIDEO. Scandal monstru intre blocuri la Cluj! Mamici cu copii, agresate de un clujean extrem de violent.: "Iti iau capul. Fac puscarie, dar te fac bucati"
Un nou scandal socheaza Clujul, unde un barbat agresiv astazi de pe balcon de la parterul blocului ...
Avertisment pentru soferii clujeni! Atentie, cad de pietre mari pe autostrada A3 la intrarea din Tureni: "Una mi-a rupt suportul si s-a desprins oglinda"
O clujeanca a lansat un apel de atentionare catre participantii la trafic dupa ce a trecut printr-un ...
ActualitateBusinessSportLife Show