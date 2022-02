Accident la Valcele, pe drumul Turda - Cluj. Masina a zburat de pe sosea. Soferul: Am baut o berica - FOTO

Un sofer a zburat de pe drumul care vine de la Turda spre Cluj si s-a rasturnat circa 10 metri pe un camp.Accidentul s-a produs la Valcele, miercuri, 16 februarie, in jurul orei 11.00. Din primele informatii rezulta ca este numai un autoturism implicat, iar viteza a avut un rol important in producerea acestui accident.Politia si pompierii sunt la fata locului.--------------------UPDATEPolitistii au fost sesizati in jurul orei 11.00 in legatura cu accidentul depe raza localitatii Valcele, ... citeste toata stirea