Accident langa Turda, trei masini implicate, doua persoane ranite, intre care o fetita de 7 ani, au fost transportate la spital.Accidentul a avut loc in Luncani, la fata locului au intervenit echipaje de urgenta de la Detasamentul din Turda al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, plus un echipaj de la Serviciul de Ambulanta Judetean. "In momentul sosirii echipajelor operative au fost gasite trei autoturisme avariate si ocupantii iesiti din acestea. Cinci persoane au ... citeste toata stirea