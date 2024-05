Accident mortal aseara in Dej, un sofer si-a izbit masina de un cap de pod si, ranit grav, a decedat la spital. Soferul nu avea permis iar numarul de inmatriculare era fals

Accident mortal aseara in Dej, un sofer si-a izbit masina de un cap de pod si, ranit grav, a decedat la spital.Accidentul a survenit in jurul orei 22.50, pe strada Bistritei, pe DN 17. Din cercetarile preliminare s-a constatat ca un barbat de 38 de ani, din judetul Cluj care conducea un autoturism, ar fi parasit partea carosabila, intrand in coliziune cu un cap de pod. Barbatul a fost preluat de un echipaj medical, insa din nefericire a decedat la spitalul din Dej. Politistii spun ca au ... citește toată știrea