Accident mortal aseara pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, DN1C, in Jucu.Accidentul a avut loc in jurul orei 20 pe DN1C in comuna Jucu. Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat ca un barbat de 63 de ani, care circula cu autoturismul pe banda 2 de circulatie, pe directia Gherla spre Cluj-Napoca, ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus in aceeasi directie, pe banda 1 de circulatie, de un tanar de 25 de ani. ... citeste toata stirea