Accident mortal in aceasta dimineata in Gherla, un pieton care traversa strada regulamentar a fost lovit mortal de un sofer.Accidentul a avut loc in jurul orei 5.30 pe strada Clujului din Gherla. "In urma primelor cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, in varsta de 64 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul inspre DN1C - E576, ar fi surprins si accidentat ... citeste toata stirea