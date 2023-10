Accident mortal in aceasta dimineata pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E6o, in zona localitatii Martinesti.Accidentul a fost inregistrat in jurul orei 08.45. Din primele cercetari efectuate la fata locului, politistii au constatat ca un barbat, de 58 de ani, din Turda, care conducea autoturismul dinspre Cluj-Napoca, ar fi pierdut controlul directiei de deplasare, parasind partea carosabila si intrand in santul din dreapta a directiei de mers. In urma impactului, barbatul ar fi fost ... citeste toata stirea