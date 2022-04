Accident MORTAL in Cluj. Soferul a decedat dupa ce microbuzul pe care il conducea a intrat intr-un gard

Politistii clujeni au intervenit la un accident rutier violent produs pe DN1C, in localitatea Rascruci din judetul Cluj. Microbuzul condus de un barbat in varsta de 43 de ani, din judetul Salaj, a intrat intr-un gard. Din nefericire, in urma coliziunii soferul a decedat."La data de 11 aprilie a.c., in jurul orei 13:50, politistii au intervenit la un accident rutier produs pe DN1C, in localitatea Rascruci, judetul Cluj. Din primele informatii, un autoturism condus de un barbat pe directia ... citeste toata stirea