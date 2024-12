Accident mortal in Fundatura, 2 tineri de 20 de ani decedati, circulatia blocata

Accident grav in urma cu putine momente pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, in Fundatura, circulatia e blocata pe ambele sensuri pe DN1C.Accidentul rutier, de pe DN1C - E576, in localitatea Fundatura, s-a produs intre un autoturism si un autocamion. Cercetarea la fata locului este in curs de desfasurare, iar momentan traficul este blocat in ambele sensuri.Pompierii din cadrul Detasamentelor Dej si 1 Cluj-Napoca au sosit de urgenta la fata locului cu doua autospeciale cu modul de ... citește toată știrea