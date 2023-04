Accident mortal intr-o fabrica din Aghires, un barbat a decedat dupa ce s-a urcat pe platforma unei automacarale iar aceasta a trecut peste o groapa.Accidentul a avut loc in urma cu trei ani si s-a soldat cu un deces, soferul automacaralei fiind condamnat definitiv in urma cu cateva zile de catre Curtea de Apel la un an si patru luni de inchisoare pentru ucidere din culpa si noua luni de inchisoare pentru nerespectarea masurilor de securitate si sanatate in munca.Pentru ca cele doua ... citeste toata stirea