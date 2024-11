ACCIDENT MORTAL intre un camion din Cluj si un Audi. Un tanar de 24 de ani si-a pierdut viata FOTO

Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta seara pe autostrada A1. Un Audi condus de un tanar de 24 de ani a intrat in coliziune cu un camion condus de un sofer din Cluj. In urma impactului violent tanarul si-a pierdut viata.Pompierii au intervenit pentru extragerea victimei din autoturism, aceasta fiind ulterior preluata de echipajul medical SMURD Terapie Intensiva Mobila, insa, din pacate, soferul autoturismului nu a mai putut fi salvat."La data de 19 noiembrie, in jurul orei 17.40, ... citește toată știrea