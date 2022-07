Accident mortal la Ciucea. O tanara si-a pierdut viata - FOTO

Un conducator auto in varsta de 24 de ani, din Cluj-Napoca, care se deplasa pe DN1E60, pe raza localitatii Ciucea, a pierdut controlul asupra directiei de deplasare, iar apoi ar fi patruns pe sensul opus, unde a intrat in coliziune cu autoturismul condus de un barbat de 37 de ani, inspre Oradea.In urma coliziunii a rezultat decesul unei pasagere in varsta de 21 de ani, din autoturismul condus de tanarul de 24 de ani, dar si ranirea celuilalt conducator auto si a altor doua pasagere din ... citeste toata stirea