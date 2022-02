Accident mortal la Cluj, in Baisoara - VIDEO

Un accident mortal de circulatie s-a produs luni dupa-amiaza, in jurul orei 17.15, pe DJ 107M, in comuna Baisoara.Din primele informatii coliziunea laterala s-a produs intre doua autovehicule, respectiv un autoturism, condus de un barbat de 22 de ani, din comuna Viisoara, din directia Iara spre Baisoara, si o autoutilitara, condusa de un barbat de 39 de ani, din comuna Gilau, care s-ar fi angajat in depasirea autoturismului.In urma impactului, autoutilitara a parasit partea carosabila, iar ... citeste toata stirea