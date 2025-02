Accident mortal pe A10, sensul de mers catre Cluj. Un barbat si-a pierdut viata in urma impactului dintre o masina si o autoutilitara - FOTO

Un accident rutier grav a avut loc pe astazi, 7 februarie 2025, in jurul orei 10.42 pe autostrada A10, sensul de mers Aiud - Turda. O persoana, de aproximativ 64 de ani si-a pierdut viata in urma impactului dintre o masina si o autoutilitara.Barbatul s-a aflat in stop ... citește toată știrea