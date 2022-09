Accident mortal pe centura de ocolire a orasului Cluj-Napoca in aceasta dupa-masa, o femeie a decedat.Accidentul a avut loc in jurul orei 18.45, pe varianta de ocolire Est a orasului, la kilometrul 19+100 metri. "Din primele informatii, un autoturism care se deplasa pe directia Dej spre Cluj-Napoca, condus de o femeie de 52 de ani, ar fi patruns pe sensul opus de mers unde a intrat in coliziune cu un ansamblu de vehicule, condus de un barbat in varsta de 28 de ani", au explicat politistii ... citeste toata stirea