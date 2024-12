Accident mortal pe DN1C

In data de 2 decembrie a.c., in jurul orei 19:10, s-a produs un accident rutier pe DN1C-E576, in localitatea Fundatura, implicand doua autovehicule.Din primele cercetari efectuate la fata locului, a rezultat ca, un tanar de 20 de ani, aflat la volanul unui autoturism, in timp ce se deplasa in directia municipiului Dej, ar fi patruns pe contrasens, intrand in coliziune frontala cu un ansamblu de vehicule, format din cap tractor si o semiremorca, condus de un barbat de 37 de ani din ... citește toată știrea