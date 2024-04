Accident noaptea trecuta in centrul Clujului, un tanar de 22 de ani a intrat in intersectie pe rosu si a fost acrosat de doua masini.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 22.50 la intersectia dintre Piata Stefan cel Mare si Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Din primele cercetari efectuate a rezultat ca un tanar de 22 de ani, cetatean strain, care conducea un moped dinspre Piata Timotei Cipariu, ar fi patruns in intersectia cu bulevardul Eroilor pe culoare rosie a semaforului electric, ... citește toată știrea