Accident noaptea trecuta in Cluj, o masina s-a rasturnat, un tanar a fost transportat la spital.Accidentul a avut loc aseara in jurul orei 3 dimineata pe raza localitatii clujene Alunis, unde o masina s-a rasturnat in afara partii carosabile. La fata locului au intervenit echipaje din Gherla de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta, cu o autospeciala cu modul de descarcerare si o ambulanta SMURD. "Fortele ... citește toată știrea