Accident pe Autostrada Transilvania cu trei masini implicate in apropiere de Gilau, in aceasta dupa-masa.Din primele cercetari efectuate, politistii au constatat ca un barbat de 67 de ani, din Cluj-Napoca, care conducea autoturismul dinspre Gilau, nu ar fi pastrat distanta de siguranta in raport cu autoturismul din fata sa, intrand in coliziune cu acesta, la volanul caruia se afla un barbat de 48 de ani. In urma impactului, autoturismul condus de barbatul de 48 de ani a fost proiectat pe ... citeste toata stirea