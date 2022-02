Accident pe Autostrada Transilvania, doua masini implicate, patru persoane ranite.S-a intamplat pe Autostrada Transilvnia intre Nadsel si Gilau, in aceasta dupa-masa, in jurul orei 17.30. "Din primele informatii, conducatorul unui autoturism, un barbat in varsta de 43 de ani, din judetul Dambovita, in timp ce se indrepta spre iesirea de pe autostrada, pe breteaua dinspre localitatea Nadaselu, ar fi pierdut controlul asupra directiei de deplasare, intrand in coliziune cu un autoturism de pe ... citeste toata stirea