Accident pe Autostrada Transilvania! Drumul s-a umplut de fier vechi

Un accident s-a produs miercuri, 16 martie, in jurul orei 16.30, pe Autostrada A3.Din primele informatii, un ansamblu de vehicule, condus de un barbat in varsta de 39 de ani, din comuna Tritenii de Jos, in timp ce se deplasa pe Autostrada A3, ajuns la km 0+700, s-ar fi rasturnat pe partea carosabila.In urma impactului, barbatul a necesitat ingrijiri de specialitate, fiind condus la o unitate medicala.Testarea cu aparatul etilotest a avut rezultat negativ.In cauza sunt efectuate cercetari, ... citeste toata stirea