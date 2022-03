Accident pe autostrada Transilvania, in aceasta seara in Cluj, s-a rasturnat o vidanja pe carosabil.Accidentul a avut loc in jurul orei 18, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda. Apelul de urgenta a fost primit in jurul orei 18:05, iar la fata locului s-a deplasat o autospeciala din Floresti si un echipaj SMURD de la Garda de Interventie Gilau. In accident a fost implicat un autoturism de teren, care transporta un ... citeste toata stirea