Accident pe B-dul 21 decembrie din Cluj-Napoca: Tanara lovita de un autobuz, in urma cu putin timp. A fost transportata de urgenta la spital VIDEO

Accident pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj-Napoca: Femeie lovita de un autobuz si transportata de urgenta la spital - VIDEO/FOTOO tanara a fost lovita de un autobuz in urma cu cateva minute pe Bulevardul 21 Decembrie din Cluj-Napoca, in dreptul hotelului Hampton by Hilton. Conform primelor informatii, se pare ca fata traversa strada neregulamentar in momentul accidentului.Martorii spun ca fata ar fi traversat cateva benzi la rand, iar la ultimele doua benzi a luat-o la fuga si nu a vazut ... citește toată știrea