Accident pe bulevardul 21 Decembrie 1989 in urma cu putine momente, a fost implicat un autobuz si o ambulanta.Accidentul rutier a implicat un autoturism, o ambulanta a Serviciului de Ambulanta Judetean si un autobuz. In ambulanta s-a aflat o pacienta blocata, spre care pompierii sositi de urgenta la fata locului au creat acces folosind echipamentele din dotare. "Mai exact, din primele date, usa ambulantei fusese blocata. Femeia are aproximativ 40 de ani, este constienta si cooperanta, primind ... citește toată știrea