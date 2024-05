Accident pe Bulevardul Muncii din Cluj in aceasta dimineata. Un barbat a ramas incarcerat, iar o femeie a fost transportata la spital-FOTO VIDEO

Pompierii din cadrul Detasamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu putine momente la un accident rutier petrecut pe Bulevardul Muncii din Cluj-Napoca.In accident au fost implicate doua autoturisme, iar in interiorul unuia dintre acestea s-a aflat un barbat incarcerat. Acesta a fost extras in siguranta de catre fortele noastre. Ulterior, barbatul a fost transportat la spital de catre un echipaj SMURD. De asemenea, echipajul de la Serviciul de Ambulanta Judetean a transportat o femeie ... citește toată știrea