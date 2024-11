Accident pe Calea Dezmirului din Cluj! Un tanar s-a urcat beat la volan si a lovit doua masini, dupa o depasire neregulamentara - FOTO

Un accident rutier a avut loc joi dimineata pe Calea Dezmirului din Cluj-Napoca. Un tanar de 24 de ani a lovit doua masini, dupa ce s-a angajat intr-o depasire neregulamentara.Desi totul s-a petrecut in jurul 08:40, politistii au descoperit ca tanarul consumase bauturi alcoolice. Din fericire nimeni nu a fost ranit.,,Din primele verificari, s-a constatat ca un tanar de 24 de ani, care conducea un autoturism in directia localitatii Dezmir, ar fi efectuat o depasire neregulamentara, intrand in ... citește toată știrea