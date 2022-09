Accident pe Calea Floresti! O masina s-a izbit de un parapet si a lovit alt autoturism de pe sensul opus

Accident grav pe Calea Floresti din municipiul Cluj-Napoca! Politistii clujeni au intervenit noaptea trecuta, in jurul orei 01:20 dupa ce o soferita ar fi pierdut controlul volanului si s-a izbit de parapetul amplasat pe axul drumului."La data de 1 septembrie a.c., in jurul orei 01.20, politistii au intervenit la un eveniment rutier produs pe Calea Floresti din municipiul Cluj-Napoca. Din primele informatii, o femeie in varsta 53 de ani, din judetul Bistrita-Nasaud, care se deplasa cu ... citeste toata stirea