Accident pe Calea Turzii azi in jurul amiezii, patru masini implicate, doi raniti transportati la spital.Accidentul a avut loc in jurul orei 11.50. "Din primele date, un barbat in varsta de 65, din comuna Belis, care circula cu autoturismul din directia strazii Gheorghe Pop de Basesti ar fi intrat in coliziune cu un autoturism condus pe Calea Turzii, de un barbat in varsta de 48 de ani, acesta din urma fiind proiectat in alte doua autoturisme aflate in stationare", au explicat politistii ... citeste toata stirea