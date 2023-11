Accident pe cea mai aglomerata strada din Romania in aceasta dimineata, Avram Iancu din Floresti.Echipajele de la Detasamentul 2 Cluj-Napoca al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au intervenit in aceasta dimineata la un accident rutier petrecut pe strada Avram Iancu din Floresti. In accident au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, iar la fata locului s-au deplasat echipajele de la Punctul de Lucru Floresti. Din fericire, nu au existat persoane incarcerate, insa doua femei, ... citeste toata stirea