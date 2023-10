Accident pe cel mai periculos drum din Cluj, DN1E60, in aceasta dimineata, un sofer de 81 de ani a pierdut controlul masinii.Accidentul rutier s-a petrecut in aceasta dimineata, in localitatea Ciucea, pe DN 1E60. Politistii arata ca un sofer de 81 de ani, din Oradea, care se deplasa dinspre Oradea cu un Matiz, intr-o curba deosebit de periculoasa a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a ... citeste toata stirea