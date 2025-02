Accident pe cel mai periculos drum din Cluj in aceasta dimineata, intre un camion si un autoturism condus de un barbat de 85 de ani.Pompierii din Huedin au intervenit in aceasta dimineata la fata locului, pe raza localitatii Ciucea. In accident au fost implicate un autocamion si un autoturism, iar ... citește toată știrea