Accident pe cel mai periculos drum din Cluj in aceasta seara, un autocar a fost implicat.Accidentul a avut loc pe DN 1 E60, in apropiere de intrarea in localitatea Capusu Mare. La fata locului s-au deplasat trei autospeciale din cadrul Garzii de Interventie Gilau, Punctul de Lucru Floresti si a Detasamentului 2 Cluj-Napoca ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, au fost dislocate la locul accidentului si doua echipaje de prim-ajutor SMURD. Echipajele operative au gasit un ... citeste toata stirea