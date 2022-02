Accident pe centura de ocolire a Clujului, Valcele-Apahida, traficul blocat, doi raniti

Accident pe centura de ocolire a Clujului, Valcele-Apahida, in urma cu putine momente.La fata locului au intervenit de urgenta echipaje de pompieri cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, precum si doua echipaje de prim-ajutor. "In momentul in care au ajuns la locul interventiei, pompierii au gasit doua autoturisme avariate, iar intr-una dintre acestea o victima era incarcerata. Salvatorii au extras victima din autoturism, un barbat, constient si l-au predat echipajului SMURD. De ... citeste toata stirea