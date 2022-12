La data de 20 decembrie a.c., in jurul orei 06.50, politistii au fost solicitati pentru a interveni la un accident rutier, produs pe DN1N, Centura Valcele - Apahida, in urma caruia o persoana a decedat.Din primele informatii, un conducator auto in varsta de 36 de ani, din Campia Turzii, care se deplasa cu o autoutilitara pe directia Valcele spre Apahida, la km 2+628 ar fi acrosat un barbat in ... citeste toata stirea