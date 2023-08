La data de 19 august a.c., in jurul orei 13.30, politistii au fost sesizati despre un accident rutier, produs pe DN1 E60, in apropierea localitatii Izvoru Crisului.Din primele verificari efectuate la fata locului, politistii au constat ca un barbat, in varsta de 38 de ani, cetatean israelian, in timp ce conducea autoturismul din directia Cluj-Napoca spre Huedin, intr-un viraj ... citeste toata stirea