Accident pe DN1E60 in aceasta dupa-masa, o persoana a fost ranita si transportata de urgenta la spital.Accidentul a vut loc pe DN1 E60, la km 552, in comuna Negreni, in afara localitatii. "Din primele date, conducatorul unui autoturism, respectiv un tanar de 19 ani, care se deplasa pe directia Huedin spre Oradea , intr-un viraj la dreapta ar fi intrat in coliziune cu un alt ... citeste toata stirea