Accident pe DN1F intre Nadasel si Sanpaul, circulatia blocata o jumatate de ora

Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1F Cluj-Napoca - Zalau, intre localitatile Nadaselu si Sanpaul, judetul Cluj, a avut loc un accident rutier intre doua autovehicule, in urma caruia doua persoane au suferit leziuni si sunt evaluate medical la fata locului, in jurul orei 16.45.Circulatia rutiera a fost oprita in ambele directii pentru mai bine de o jumatate de ora. "Pentru prevenirea accidentelor rutiere, sfatuim conducatorii auto sa ruleze cu ... citește toată știrea