Un accident de circulatie s-a produs in jurul orei 15.00, e drumul de la Zalau la Cluj-Napoca.Din primele informatii, un autoturism sport a lovit un motociclist, traficul fiind afectat.Politia Cluj: Azi, 15 septembrie a.c., in jurul orei 14.30 politistii au intervenit la un accident rutier produs pe DN1 E81, la km 19+100 m.Din primele informatii, conducatorul unei motociclete, respectiv un barbat in varsta de 48 de ani, din ... citeste toata stirea