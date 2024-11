Accident pe ninsoare, pe Calea Turzii din Cluj-Napoca. Un Audi a intrat in coliziune cu un alt autovehicul VIDEO

Un accident cu doua masini a avut loc in aceasta seara pe Calea Turzii din Cluj-Napoca, in jurul orei 22.Pe un carosabil alunecos, datorat ninsorii, un Audi a intrat in coliziune cu o alta masina. In urma impactului autovehiculul Audi a fost intors de-a latul drumului.Circulatia este ingreunata, dar nu este blocata. Pana la acest ... citește toată știrea