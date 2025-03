Accident pe strada Aurel Vlaicu din Cluj! Patru femei au fost transportate la spital, dupa ce un autobuz CTP si un Audi s-au ciocnit violent - FOTO

Un accident a avut loc in urma cu putine momente in cartierul clujean Marasti.Evenimentul rutier a avut loc pe strada Aurel Vlaicu, in apropiere de ,,Sapca lui Ceausescu". Din primele informatii, in accident ar fi fost implicate 3 autoturisme, o masina, o dubita si un autobuz CTP Cluj.Potrivit martorilor, traficul in zona este ingreunat. Patru pasagere au fost transportate la spital in urma impactului.,,Doua echipaje din cadrul Detasamentului 1 ... citește toată știrea