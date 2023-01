Un accident soldat cu ranirea a trei persoane s-a produs pe strada Buna Ziua."La data de 28 ianuarie a.c., in jurul orei 16.40, politistii au fost sesizati despre producerea unui accident rutier pe strada Buna Ziua, din municipiul Cluj-Napoca.Din primele informatii, reiese faptul ca un barbat in varsta de 39 de ani, in timp ce ar fi intentionat sa paraseasca cu autoturismul parcarea unui supermarket, ... citeste toata stirea