Accident in aceasta dimineata pe strada Fabricii de Zahar din Cluj-Napoca, din fericire fara victime transportate la spital."Am participat la aceasta misiune cu doua autospeciale cu modul de descarcerare, alaturi de un echipaj SMURD. In momentul in care pompierii au ajuns la fata locului, acestia au gasit doua autoturisme avariate, ... citeste toata stirea